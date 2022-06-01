Diretório de Empresas
Landor
Landor Salários

O salário da Landor varia de $32,170 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $90,000 para um Marketing na extremidade superior.

$160K

Marketing
Median $90K
Contabilista
$78.4K
Designer de Produto
$32.2K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Landor é Marketing com uma remuneração total anual de $90,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Landor é $78,390.

