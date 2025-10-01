Diretório de Empresas
Lamoda
Lamoda Engenheiro de Software Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Engenheiro de Software na Lamoda totaliza RUB 3.64M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lamoda. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
Lamoda
Backend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 3.64M
Nível
L2
Base
RUB 3.64M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lamoda?

RUB 13.36M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Engenheiro de Software hos Lamoda in Moscow Metro Area ligger på en årlig samlet kompensation på RUB 5,592,230. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Lamoda for Engenheiro de Software rollen in Moscow Metro Area er RUB 3,371,473.

Outros Recursos