Diretório de Empresas
Lamoda
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Negócio

  • Todos os Salários de Analista de Negócio

  • Moscow Metro Area

Lamoda Analista de Negócio Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Analista de Negócio na Lamoda totaliza RUB 3.03M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lamoda. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 3.03M
Nível
L2
Base
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 233K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lamoda?

RUB 13.36M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Negócio verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócio na Lamoda in Moscow Metro Area situa-se numa remuneração total anual de RUB 7,801,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lamoda para a função de Analista de Negócio in Moscow Metro Area é RUB 3,031,156.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Lamoda

Empresas Relacionadas

  • Myntra
  • MATCHESFASHION
  • BIGGBY COFFEE
  • AJIO
  • Farfetch
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos