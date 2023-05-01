Diretório de Empresas
Lambda
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Lambda Salários

O salário da Lambda varia de $119,400 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $301,500 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Lambda. Última atualização: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $270K
Marketing
$251K
Operações de Marketing
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Gestor de Produto
$245K
Vendas
$302K
Arquitecto de Soluções
$231K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Lambda é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $301,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lambda é $248,010.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Lambda

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Coinbase
  • SoFi
  • Dropbox
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos