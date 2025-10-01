Diretório de Empresas
Lam Research
Lam Research Engenheiro de Hardware Salários em Greater Portland Area

O pacote de remuneração in Greater Portland Area mediano de Engenheiro de Hardware na Lam Research totaliza $151K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lam Research. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Total por ano
$151K
Nível
E3
Base
$125K
Stock (/yr)
$8K
Bónus
$17.5K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lam Research?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Lam Research, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Radio Frequency Engineer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Lam Research in Greater Portland Area situa-se numa remuneração total anual de $181,450. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lam Research para a função de Engenheiro de Hardware in Greater Portland Area é $145,000.

Outros Recursos