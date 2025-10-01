Diretório de Empresas
Lam Research
Lam Research Engenheiro Electrotécnico Salários em San Francisco Bay Area

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lam Research. Última atualização: 10/1/2025

Remuneração Total Média

$120K - $140K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$104K$120K$140K$149K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Lam Research, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Electrotécnico na Lam Research in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $148,941. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lam Research para a função de Engenheiro Electrotécnico in San Francisco Bay Area é $104,386.

Outros Recursos