Diretório de Empresas
Lam Research
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Greater Bengaluru

Lam Research Cientista de Dados Salários em Greater Bengaluru

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lam Research. Última atualização: 10/1/2025

Só precisamos de 4 mais Cientista de Dados submissões na Lam Research para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

₹13.94M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.


Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Lam Research, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,743,899. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Cientista de Dados role in Greater Bengaluru is ₹3,164,270.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Lam Research

Empresas Relacionadas

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos