  • Salários
  • Engenheiro Químico

  • Todos os Salários de Engenheiro Químico

  • Taiwan

Lam Research Engenheiro Químico Salários em Taiwan

O pacote de remuneração in Taiwan mediano de Engenheiro Químico na Lam Research totaliza NT$2.12M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lam Research. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por ano
NT$2.12M
Nível
PE3
Base
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$386K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lam Research?

NT$5.09M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Lam Research, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Títulos Incluídos

Process Engineer

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro Químico at Lam Research in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$16,925,401. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Engenheiro Químico role in Taiwan is NT$2,121,661.

Outros Recursos