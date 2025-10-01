Diretório de Empresas
Lam Research Engenheiro Químico Salários em Greater Taipei Area

O pacote de remuneração in Greater Taipei Area mediano de Engenheiro Químico na Lam Research totaliza NT$2.12M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lam Research. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por ano
NT$2.12M
Nível
PE3
Base
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$386K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lam Research?

NT$5.09M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Lam Research, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Títulos Incluídos

Process Engineer

Perguntas Frequentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Engenheiro Químico в Lam Research in Greater Taipei Area составляет NT$16,925,401 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lam Research для позиции Engenheiro Químico in Greater Taipei Area составляет NT$2,121,661.

Outros Recursos