Lam Research
  Salários
  Analista de Negócio

  • Todos os Salários de Analista de Negócio

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Analista de Negócio Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Analista de Negócio na Lam Research totaliza $120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lam Research. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Lam Research
Business Analyst
Livermore, CA
Total por ano
$120K
Nível
3
Base
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bónus
$0
Anos na empresa
5 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lam Research?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Lam Research, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Negócio at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $191,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Analista de Negócio role in San Francisco Bay Area is $111,200.

Outros Recursos