A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Kyndryl varia de $128K por year para Band 6 a $193K por year para Band 9. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $122K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kyndryl. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
