Kyndryl
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • United States

Kyndryl Engenheiro de Software Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Kyndryl varia de $128K por year para Band 6 a $193K por year para Band 9. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $122K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kyndryl. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Band 6
(Nível de Entrada)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Kyndryl?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Kyndryl in United States situa-se numa remuneração total anual de $223,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kyndryl para a função de Engenheiro de Software in United States é $121,000.

