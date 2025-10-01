Diretório de Empresas
Kyndryl
Kyndryl Engenheiro de Software Salários em Spain

O pacote de remuneração in Spain mediano de Engenheiro de Software na Kyndryl totaliza €37.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kyndryl. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Barcelona, CT, Spain
Total por ano
€37.2K
Nível
L1
Base
€37.2K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kyndryl?

€142K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Kyndryl in Spain sits at a yearly total compensation of €57,045. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Engenheiro de Software role in Spain is €37,212.

Outros Recursos