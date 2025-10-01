A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Hyderabad Area na Kyndryl totaliza ₹4.67M por year para Band 9. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kyndryl. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título