Diretório de Empresas
Kronos Research
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Kronos Research Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Taiwan mediano de Engenheiro de Software na Kronos Research totaliza NT$1.89M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kronos Research. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Total por ano
NT$1.89M
Nível
-
Base
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kronos Research?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Kronos Research in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$10,086,066. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kronos Research para a função de Engenheiro de Software in Taiwan é NT$1,537,900.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Kronos Research

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • PayPal
  • Uber
  • Tesla
  • Stripe
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos