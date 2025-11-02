Diretório de Empresas
Kroll
  • Salários
  • Analista Financeiro

  • Todos os Salários de Analista Financeiro

Kroll Analista Financeiro Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista Financeiro na Kroll totaliza $126K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kroll. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Kroll
Analyst
hidden
Total por ano
$126K
Nível
L2
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$1.2K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kroll?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na Kroll in United States situa-se numa remuneração total anual de $205,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kroll para a função de Analista Financeiro in United States é $111,200.

