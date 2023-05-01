Kratos Defense and Security Solutions Salários

O salário da Kratos Defense and Security Solutions varia de $33,830 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $301,500 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kratos Defense and Security Solutions . Última atualização: 9/7/2025