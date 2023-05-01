Diretório de Empresas
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Salários

O salário da Kratos Defense and Security Solutions varia de $33,830 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $301,500 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kratos Defense and Security Solutions. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócio
$302K
Engenheiro de Hardware
$33.8K
Engenheiro Mecânico
$73.5K

Engenheiro de Software
$89.2K
Perguntas Frequentes

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Kratos Defense and Security Solutions jest Desenvolvimento de Negócio at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $301,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kratos Defense and Security Solutions wynosi $81,347.

