KPN
KPN Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Netherlands mediano de Engenheiro de Software na KPN totaliza €71.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da KPN. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Total por ano
€71.2K
Nível
L3
Base
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€3.7K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na KPN?
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na KPN in Netherlands situa-se numa remuneração total anual de €84,856. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na KPN para a função de Engenheiro de Software in Netherlands é €71,772.

