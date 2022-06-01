Konami Gaming Salários

Diretório de Empresas
O salário da Konami Gaming varia de $80,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $85,073 para um Gestor de Projeto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Konami Gaming. Última atualização: 11/25/2025

Engenheiro de Software
Median $80K
Gestor de Projeto
$85.1K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Konami Gaming é Gestor de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $85,073. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Konami Gaming é $82,536.

