Kofax Engenheiro de Software Salários em Waterloo Region

O pacote de remuneração in Waterloo Region mediano de Engenheiro de Software na Kofax totaliza CA$97.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kofax. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Total por ano
CA$97.2K
Nível
Senior
Base
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$5.1K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kofax?

CA$226K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Kofax in Waterloo Region sits at a yearly total compensation of CA$106,254. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kofax for the Engenheiro de Software role in Waterloo Region is CA$96,286.

