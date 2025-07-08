Diretório de Empresas
Koenig Solutions
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Koenig Solutions Salários

O salário da Koenig Solutions varia de $5,823 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções na extremidade inferior a $14,459 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Koenig Solutions. Última atualização: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Designer de Produto
$14.5K
Arquiteto de Soluções
$5.8K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Koenig Solutions é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $14,459. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Koenig Solutions é $10,141.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Koenig Solutions

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Roblox
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Intuit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koenig-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.