Kochava
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Kochava Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Kochava totaliza $123K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kochava. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Kochava
Software Engineer
Seattle, WA
Total por ano
$123K
Nível
Senior Software Engineer
Base
$100K
Stock (/yr)
$13K
Bónus
$10K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kochava?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Kochava in United States situa-se numa remuneração total anual de $173,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kochava para a função de Engenheiro de Software in United States é $100,000.

