KNZ Salários

O salário da KNZ varia de $34,825 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $190,950 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KNZ. Última atualização: 11/25/2025

Consultor de Gestão
$191K
Engenheiro de Software
$34.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na KNZ é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $190,950. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na KNZ é $112,888.

Outros Recursos

