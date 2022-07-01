Diretório de Empresas
Known
Known Salários

O salário da Known varia de $35,175 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $161,190 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Known. Última atualização: 10/22/2025

Gestor de Ciência de Dados
$161K
Cientista de Dados
$153K
Engenheiro de Software
$35.2K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Known é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $161,190. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Known é $153,000.

