Known Salários

O salário da Known varia de $35,175 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $161,190 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Known . Última atualização: 10/22/2025