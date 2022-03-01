Knightscope Salários

O salário da Knightscope varia de $130,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $231,835 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Knightscope . Última atualização: 10/22/2025