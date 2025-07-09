Diretório de Empresas
Knight Frank
Knight Frank Salários

O salário da Knight Frank varia de $33,322 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $125,648 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Knight Frank. Última atualização: 10/22/2025

Analista de Dados
$33.3K
Cientista de Dados
$53.2K
Engenheiro de Software
$126K

Gestor de Engenharia de Software
$111K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Knight Frank é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $125,648. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Knight Frank é $81,879.

