KLDiscovery
KLDiscovery Salários

A faixa salarial da KLDiscovery varia de $8,964 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $114,425 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KLDiscovery. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $70K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$59.7K
Tecnólogo de Informação (TI)
$9K

Consultor de Gestão
$101K
Gestor de Projeto
$114K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na KLDiscovery é Gestor de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $114,425. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na KLDiscovery é $70,000.

