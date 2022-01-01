KLDiscovery Salários

A faixa salarial da KLDiscovery varia de $8,964 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $114,425 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KLDiscovery . Última atualização: 8/23/2025