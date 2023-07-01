Diretório de Empresas
Klangoo
    Sobre

    This company specializes in Artificial Intelligence and Natural Language Processing services. Their main product, MAGNET, is an Audience Engagement Solution designed for the Media industry.

    http://www.klangoo.com
    Website
    2014
    Ano de Fundação
    31
    Nº de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

