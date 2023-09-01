Diretório de Empresas
KKCompany
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

KKCompany Salários

A faixa salarial da KKCompany varia de $36,568 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $83,465 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KKCompany. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $54K
Gestor de Projeto
$36.6K
Gestor de Engenharia de Software
$83.5K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-KKCompany הוא Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $83,465. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-KKCompany הוא $53,992.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para KKCompany

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos