Diretório de Empresas
Kitware
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Kitware Salários

A faixa salarial da Kitware varia de $127,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $293,525 para um Gestor de Ciência de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kitware. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $127K
Gestor de Ciência de Dados
$294K
Gestor de Engenharia de Software
$205K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Kitware is Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $293,525. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Kitware is $204,820.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Kitware

Empresas Relacionadas

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Kaseya
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos