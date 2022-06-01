Diretório de Empresas
Kindred Healthcare
Kindred Healthcare Salários

A faixa salarial da Kindred Healthcare varia de $99,960 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $165,170 para um Operações de Marketing no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kindred Healthcare. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Analista Financeiro
$134K
Operações de Marketing
$165K
Engenheiro de Software
$100K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Kindred Healthcare é Operações de Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,170. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kindred Healthcare é $134,419.

Outros Recursos