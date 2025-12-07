Diretório de Empresas
Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper Jurídico Salários

A remuneração total média de Jurídico in United States na Keurig Dr Pepper varia de $218K a $304K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Keurig Dr Pepper. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$234K - $276K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$218K$234K$276K$304K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Keurig Dr Pepper?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Jurídico na Keurig Dr Pepper in United States situa-se numa remuneração total anual de $304,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Keurig Dr Pepper para a função de Jurídico in United States é $218,400.

