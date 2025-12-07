Diretório de Empresas
Kepler
Kepler Marketing Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kepler. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$93.7K - $113K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$87.6K$93.7K$113K$119K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Kepler?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Kepler in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$164,404. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kepler para a função de Marketing in Canada é CA$120,469.

Outros Recursos

