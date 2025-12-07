Diretório de Empresas
Kepler
  • Salários
  • Engenheiro de Hardware

  • Todos os Salários de Engenheiro de Hardware

Kepler Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware in Canada na Kepler varia de CA$119K a CA$163K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kepler. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$92.9K - $112K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$86.8K$92.9K$112K$118K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Kepler?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Kepler in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$162,964. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kepler para a função de Engenheiro de Hardware in Canada é CA$119,413.

