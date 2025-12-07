Diretório de Empresas
Kent
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro Químico

  • Todos os Salários de Engenheiro Químico

Kent Engenheiro Químico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Químico in India na Kent varia de ₹2.07M a ₹3.01M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kent. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$27K - $30.8K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Engenheiro Químico submissões na Kent para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Kent?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro Químico verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Químico na Kent in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,010,258. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kent para a função de Engenheiro Químico in India é ₹2,066,363.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Kent

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Netflix
  • Apple
  • SoFi
  • Uber
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kent/salaries/chemical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.