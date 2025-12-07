Diretório de Empresas
Kent Hospital
Kent Hospital Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na Kent Hospital varia de $85.5K a $119K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kent Hospital. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$92.7K - $112K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$85.5K$92.7K$112K$119K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Kent Hospital?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Kent Hospital in United States situa-se numa remuneração total anual de $119,480. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kent Hospital para a função de Engenheiro de Software in United States é $85,490.

