Kent Hospital
  • Salários
  • Médico

  • Todos os Salários de Médico

Kent Hospital Médico Salários

A remuneração total média de Médico in United Kingdom na Kent Hospital varia de £90.8K a £127K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kent Hospital. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$132K - $160K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$122K$132K$160K$171K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Kent Hospital?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Médico na Kent Hospital in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £126,947. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kent Hospital para a função de Médico in United Kingdom é £90,833.

Outros Recursos

