Kelly Services
Kelly Services Salários

A faixa salarial da Kelly Services varia de $29,371 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $102,485 para um Marketing no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kelly Services. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $97K
Recrutador
Median $65K
Gestor de Operações de Negócios
$77.6K

Cientista de Dados
$47.8K
Recursos Humanos
$32.1K
Tecnólogo de Informação (TI)
$29.4K
Marketing
$102K
Confiança e Segurança
$87.4K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Kelly Services é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $102,485. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kelly Services é $71,305.

