Diretório de Empresas
KCI Technologies
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

KCI Technologies Salários

O salário da KCI Technologies varia de $56,441 em remuneração total por ano para um Engenheiro Civil na extremidade inferior a $97,594 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KCI Technologies. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro Civil
$56.4K
Engenheiro Mecânico
$69.7K
Engenheiro MEP
$83.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gestor de Projecto
$97.6K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at KCI Technologies is Gestor de Projecto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $97,594. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KCI Technologies is $76,615.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para KCI Technologies

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Intuit
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos