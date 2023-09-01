Diretório de Empresas
KBTG
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

KBTG Salários

A faixa salarial da KBTG varia de $10,841 em remuneração total por ano para um Investigador de Experiência do Utilizador no limite inferior a $44,087 para um Marketing no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KBTG. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $22.1K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $17.4K
Analista de Negócios
$24.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketing
$44.1K
Gestor de Produto
$30.1K
Analista de Cibersegurança
$32.7K
Investigador de Experiência do Utilizador
$10.8K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

El rol con mayor salario reportado en KBTG es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $44,087. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en KBTG es $24,875.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para KBTG

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Snap
  • Roblox
  • Uber
  • SoFi
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos