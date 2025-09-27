Diretório de Empresas
Kbrw
Kbrw Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in France mediano de Engenheiro de Software na Kbrw totaliza €47.4K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kbrw. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
KBRW
Software Engineer
Paris, IL, France
Total por ano
€47.4K
Nível
-
Base
€47.4K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kbrw?

€142K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Kbrw in France sits at a yearly total compensation of €38,235. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kbrw for the Engenheiro de Software role in France is €38,235.

