Kavak
Kavak Salários

O salário da Kavak varia de $26,268 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $156,780 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kavak. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $45.5K
Cientista de Dados
$68.4K
Recursos Humanos
$36K

Gestor de Produto
$26.3K
Gestor de Engenharia de Software
$157K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Kavak薪资最高的职位是Gestor de Engenharia de Software，年度总薪酬为$156,780。
Kavak的年度总薪酬中位数为$45,490。

Outros Recursos