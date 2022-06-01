Diretório de Empresas
Katapult
Katapult Salários

O salário da Katapult varia de $44,428 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $214,200 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Katapult. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Gestor de Ciência de Dados
$214K
Cientista de Dados
$197K
Designer de Produto
$99.5K

Engenheiro de Software
$44.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Katapult é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $214,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Katapult é $148,255.

