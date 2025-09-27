Diretório de Empresas
Kasasa
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Kasasa Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Kasasa totaliza $120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Kasasa. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Kasasa
Software Engineer
Boca Raton, FL
Total por ano
$120K
Nível
Senior Software Engineer
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kasasa?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Engenheiro de Software la Kasasa in United States ajunge la o compensație totală anuală de $150,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kasasa pentru rolul de Engenheiro de Software in United States este $120,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Kasasa

Empresas Relacionadas

  • Bankers Healthcare Group
  • National Benefit Services
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos