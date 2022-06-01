Diretório de Empresas
KAR Global
KAR Global Salários

A faixa salarial da KAR Global varia de $73,365 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $225,120 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KAR Global. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $115K
Gestor de Produto
Median $96.4K
Cientista de Dados
$101K

Tecnólogo de Informação (TI)
$73.4K
Designer de Produto
$116K
Gestor de Engenharia de Software
$225K
Gestor de Programa Técnico
$141K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na KAR Global é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $225,120. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na KAR Global é $115,000.

