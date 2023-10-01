Kaizengaming Salários

A faixa salarial da Kaizengaming varia de $16,841 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $66,984 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kaizengaming . Última atualização: 8/19/2025