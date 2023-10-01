Diretório de Empresas
Kaizengaming
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Kaizengaming Salários

A faixa salarial da Kaizengaming varia de $16,841 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $66,984 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kaizengaming. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $59.9K

Engenheiro de Software Frontend

Designer de Produto
$16.8K
Analista de Cibersegurança
$18.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gestor de Engenharia de Software
$67K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

The highest paying role reported at Kaizengaming is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $66,984. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaizengaming is $39,343.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Kaizengaming

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos