JW Player Salários

A faixa salarial da JW Player varia de $78,712 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $321,600 para um Desenvolvimento de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da JW Player. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$322K
Cientista de Dados
$86K
Marketing
$84.6K

Designer de Produto
$128K
Gestor de Produto
$164K
Recrutador
$104K
Vendas
$271K
Engenheiro de Software
$78.7K
Gestor de Engenharia de Software
$204K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na JW Player é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $321,600. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na JW Player é $128,380.

