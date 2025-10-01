Diretório de Empresas
Justworks
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

  • New York City Area

Justworks Gestor de Produto Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Gestor de Produto na Justworks totaliza $200K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Justworks. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Total por ano
$200K
Nível
Senior Products Manager
Base
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Justworks?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

5%

ANO 1

15%

ANO 2

40%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Justworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 5% adquire-se no 1st-ANO (5.00% anual)

  • 15% adquire-se no 2nd-ANO (1.25% mensal)

  • 40% adquire-se no 3rd-ANO (3.33% mensal)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (3.33% mensal)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ANO 1

30%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Justworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 30% adquire-se no 2nd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire-se no 4th-ANO (2.50% mensal)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Justworks in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $250,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Justworks para a função de Gestor de Produto in New York City Area é $160,000.

Outros Recursos