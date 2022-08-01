Diretório de Empresas
Jumbo Interactive
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Jumbo Interactive Salários

O salário da Jumbo Interactive varia de $70,794 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $96,938 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jumbo Interactive. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Analista de Negócio
$78.3K
Gestor de Produto
$90.9K
Engenheiro de Software
$70.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Gestor de Engenharia de Software
$96.9K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Jumbo Interactive ialah Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $96,938. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Jumbo Interactive ialah $84,621.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Jumbo Interactive

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Apple
  • DoorDash
  • PayPal
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos