Diretório de Empresas
JSW
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

JSW Salários

O salário da JSW varia de $9,738 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $99,500 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da JSW. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Assistente Administrativo
$9.7K
Engenheiro de Software
$99.5K
Gestor de Engenharia de Software
$93.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at JSW is Engenheiro de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at JSW is $93,419.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para JSW

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Square
  • Apple
  • Tesla
  • SoFi
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos