Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Engenheiro de Software Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Johnson & Johnson varia de $197K por year para 24 a $265K por year para 30. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $190K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Johnson & Johnson. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
23
Software Engineer(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
24
Senior Software Engineer
$197K
$178K
$5K
$14K
25
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Software Engineer
$206K
$179K
$13.2K
$14K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Johnson & Johnson?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Sistemas

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Johnson & Johnson in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $264,720. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Johnson & Johnson para a função de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area é $200,000.

